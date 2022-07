Mulheres são lançadas de motocicleta durante acidente com carro no Amazonas

Testemunhas contaram que o motorista do carro, um Ford Ka, trafegava em alta velocidade e não respeitou a sinalização da via para parar no cruzamento.

O acidente ocorreu por volta das 22h, desse sábado (30). As vítimas foram lançadas do veículo durante a colisão e precisaram ser levadas para o Hospital José Mendes. Uma delas ficou muito ferida.

Manaus/AM – Duas mulheres ficaram feridas em um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta na avenida Benjamin Constant com a rua João Valério, no bairro Santa Luzia, na cidade de Itacoatiara.

