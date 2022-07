Idoso morre por complicações da doença da urina preta no Amazonas

O idoso, que já estava com os rins comprometidos por conta da doença, acabou sofrendo um infarto no trajeto. Ele e a esposa foram internados com sintomas da urina preta após consumirem um tambaqui pescado no Rio Madeira na última quinta-feira (28).

Manaus/AM – Laumei Soares, de 78 anos, morador de Itacoatiara, que estava internado com Doença da Urina Preta morreu nesse sábado (30), enquanto estava a caminho do Hospital João Lúcio, em Manaus.

