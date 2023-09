MP abre inscrições para o XIX Júri Simulado no Amazonas

Manaus/AM - Estabelecimentos de ensino superior interessados em participar do XIX Concurso de Júri Simulado do Ministério Público do Amazonas podem fazer suas inscrições no período de 18 a 29/9. Com premiação em dinheiro que varia de R$1,4 a R$ 3 mil, troféus e medalhas, o certame será realizado no período de 13 a 17/11.

Podem participar estudantes de Direito regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino superior público ou privado, que não tenham participado de concursos anteriores. Cada estabelecimento poderá participar com apenas uma equipe composta por no máximo seis estudantes.

O Júri Simulado promove a qualificação dos acadêmicos de Direito a partir da experimentação de situações de prática profissional, mediante simulação de julgamentos relativos a processos penais de crimes dolosos contra a vida já concluídos e previamente selecionados. Os processos serão sorteados no dia 6/10, na presença de representantes dos formalmente indicados pelos estabelecimentos de ensino. A ordem de apresentação das equipes também será definida por sorteio.

O Edital com as regras do certame podem ser consultadas no anexo abaixo.

Para mais informações, os interessados podem ligar para o telefone (92) 3655-0753.