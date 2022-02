Ministro Marcos Pontes lança projeto de sistema de laboratórios flutuantes no Amazonas

O ministro e autoridades civis e militares nacionais e internacionais conheceram as instalações do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Na ocasião também foram inauguradas as instalações do flutuante Laboratório Satélite Vitória-Régia, na Sala Peixe-Boi, e do Projeto Providence na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.

No Twitter, Marcos Pontes publicou um vídeo em que destaca o projeto no Amazonas.

Manaus/AM - O Ministro da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), Marcos Pontes, lançou o projeto “Sistema Amazônico de Laboratórios Satélite” (SALAS MCTI), no município de Tefé, durante sua visita ao Amazonas, no sábado (5) e domingo (7).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.