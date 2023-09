MEC libera R$ 24,4 milhões para abrir vagas em creches de 14 municípios do Amazonas

Os municípios beneficiados são os que realizaram o cadastro das novas vagas conforme prevê a Lei 12.722/2012, que estabelece as regras para o apoio financeiro da União com o objetivo de ampliar a oferta de educação infantil.

A expectativa é de que os recursos abram 19.756 vagas, sendo 6.727 em creches do período parcial e 4.431 em creches de período integral. No Amazonas, a previsão é abertura de 3.065 vagas.

O repasse foi liberado por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11). O recurso é destinado para creches e escolas públicas, ou instituições sem fins lucrativos conveniadas com o poder público.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.