Marinha começa neste mês vistoria de barcos para o Festival de Parintins

Manaus/AM - A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) informou que está aberto o período de Vistorias Especiais para o “PASSE PARINTINS 2022”, conforme as seguintes datas:

- 08/04/2022 a 17/05/2022 – Entrada de Requerimento Via GAP;

- 25/04/2022 a 17/06/2022 – Vistorias Especiais;

- 10/06/2022 – Início da entrega dos Passes.

As Vistorias Especiais serão realizadas de 25 de abril a 17 de junho. Na Vistoria Especial serão checados todos os itens relacionados a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana, a prevenção a poluição hídrica e a legalização de embarcações conforme preconizados na Norma da Autoridade Marítima (NORMAM 02), com o propósito de garantir maior segurança às embarcações que trafegam durante o período do Festival.

Após a embarcação ser considerada satisfatória, o “Passe” será emitido e entregue a partir do dia 10 de junho. Este procedimento não isentará a Inspeção das embarcações nos postos fixos de fiscalização no período do Festival, no entanto, agilizará alguns procedimentos de verificação relacionados à documentação, materiais de salvatagem, segurança e a quantidade de passageiros a bordo.

Todas as embarcações que passarão pelo postos fixos de fiscalização (Encontro das Águas), independente do destino final, deverão portar o “Passe”. A Marinha conta, desde já, com a colaboração da população para garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana nos rios e a proteção ambiental dos recursos hídricos da Amazônia.