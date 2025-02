Manaus registra subida de 3,80 metros no Rio Negro em 30 dias

Manaus/AM- O nível do Rio Negro em Manaus subiu 3,80 metros só em janeiro, alcançando a marca de 22,20 metros na última sexta-feira (31).

Esse aumento é especialmente significativo porque representa a primeira vez que o rio ultrapassa os 22 metros após a severa seca que afetou a região em 2024, quando o nível do rio atingiu 12,11 metros, o ponto mais baixo registrado nos últimos 120 anos.

A baixa histórica do Rio Negro no ano passado prejudicou o turismo e teve impactos econômicos diretos, especialmente na logística do Polo Industrial de Manaus.

Com a recuperação do nível do rio, o Serviço Geológico do Brasil (SGB) anunciou que o Rio Negro já saiu da fase de seca extrema.