Mais três são presos por tentar matar procurador no Amazonas

Manaus/AM - Mais três homens foram presos durante a Operação Sicário da polícia, nesta sexta-feira (14), por tentar matar um procurador municipal no bairro Morro dos Encarnados, em Ipixuna, no Amazonas.

A segunda fase da operação resultou nas prisões preventivas de três indivíduos de 19, 21 e 23 anos. “No desenrolar das investigações, após as prisões ocorridas no dia 11 de outubro deste ano, localizamos mais três jovens que estavam envolvidos com o fato. Com o indivíduo de 19 anos, encontramos 38 porções de maconha e 32 porções de cocaína, além de R$ 374 em espécie”, disse o investigador Robertson Abecassis, gestor da 67ª DIP.

De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu na madrugada do dia 6 de julho deste ano, quando um grupo armado invadiu a casa do procurador. Entretanto, a vítima percebeu a presença dos criminosos e conseguiu se esconder com sua família dentro de um cômodo da casa, momento em que os suspeitos atiraram contra o quarto. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o gestor, os autores fazem parte de uma organização criminosa, além da ligação entre o tráfico de drogas e a tentativa de homicídio.

Leia também:

Suspeito de participar da tentativa de homicídio de procurador é preso no Amazonas