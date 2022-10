Trânsito já tem data para ser retomado em trecho onde pontes caíram na BR-319 no Amazonas

Manaus/AM - O trânsito de veículos nos trechos onde as duas pontes caíram no quilômetro 25 da BR-319 será retomado até o fim da próxima semana, segundo foi confirmado, neste sábado (16), pelo governador do Amazonas, Wilson Lima.

O governador repassou a informação conforme a previsão que o Departamento Nacional de Trânsito (Dnit) comunicou. E segundo ele, se a situação do trânsito não se resolver até o prazo informado, o governo vai garantir o transporte aquático das produções dos pequenos produtores.

No dia 28 de setembro, a ponte sobre o Rio Curuça despencou, deixando 4 pessoas mortas, 14 feridas, e uma segue desaparecida. Dez dias após o desastre, a ponte sobre o Rio Autaz Mirim desabou, e por sorte, ninguém ficou ferido.

Com os acidentes, vários municípios foram afetados com o abastecimento de suprimentos, porque além de ligar Manaus com outros cidades do interior, a BR-319 é o principal acesso terrestre do Amazonas para outras regiões do país.