Suspeito de participar da tentativa de homicídio de procurador é preso no Amazonas

Manaus/AM – Um homem de 23 anos, suspeito de participar da tentativa de homicídio de um procurador em Ipixuna, foi preso nessa quarta-feira (13), no município de Ipixuna, no interior do Amazonas.

Essa foi a quinta prisão do caso que ocorreu no último dia 6 de julho deste ano no interior do Amazonas. Na ocasião, os criminosos invadiram a casa, mas o procurador percebeu a chegada deles e conseguiu se trancar no quarto com a família.

Mesmo assim, os pistoleiros tentaram invadir o local e efetuaram vários tiros contra o cômodo, por sorte, ninguém ficou ferido.

Após a fuga deles, a polícia foi acionada e no sábado (9), conseguiu identificar e prender o mandante do crime e quatro criminosos durante uma operação. O último envolvido foi preso ontem, mas a motivação do atentado não foi divulgada.