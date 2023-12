Mais de 1,3 mil alunos de escolas públicas foram aprovados no vestibular da UEA no Amazonas

Manaus/AM - Mais 1,3 mil alunos da rede estadual de ensino foram aprovados no vestibular e no Sistema Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Até o momento, foram 841 estudantes da rede aprovados no interior e 460 na capital. Os números podem aumentar conforme atualização das escolas.

Interior

Do interior, os estudantes aprovados são de 57 municípios. A cidade com maior número de aprovações é Parintins, com 194 alunos aprovados.

Capital

Em Manaus, a rede estadual está dividida em sete Coordenadorias Distritais de Educação (CDEs). A área com maior número de aprovações compreende a zona norte da cidade, nas coordenadorias 6 e 7.

Nas escolas da CDE 6, foram 110 aprovações, enquanto na CDE 7 foram 78. As coordenadorias somaram 188 aprovações.

A gestora da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Marcantonio Vilaça II, localizada na Cidade Nova, zona norte, Lidiane Lozana, contou que acompanhar esse resultado é satisfatório e comentou que a equipe escolar se sente realizada em apoiar o sonho dos alunos.

Da escola, nessa primeira chamada da UEA, foram 13 aprovados e outros alunos estão na lista de espera, aguardando as próximas convocações.

A relação dos aprovados foi amplamente divulgada no dia 7 de dezembro, pela UEA.