Inscrições para o Programa Proclima-Amazônia da Fapeam encerram segunda

Manaus/AM - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) está com inscrições abertas até a segunda-feira (18), às 17h (horário de Manaus), para o Programa de Apoio à Pesquisa sobre Fenômenos Climáticos Extremos na Amazônia (Proclima-Amazônia), edital n° 018/2023. Com investimento de R$ 3 milhões, a ação estima apoiar até cinco projetos.

O Programa visa fomentar projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico relacionados à prevenção, mitigação e adaptação aos fenômenos climáticos extremos no âmbito da estiagem, enchente, queimada e áreas degradadas na Amazônia e seus impactos econômicos, sociais e ambientais.

As propostas deverão ser apresentadas em formulário online específico e enviadas por meio eletrônico, via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam– SigFapeam, disponível no endereço eletrônico: http://www.fapeam.am.gov.br

Para acessar o formulário, o proponente deverá utilizar seu login e senha previamente cadastrados. Novos usuários deverão realizar o cadastro no banco de pesquisadores da Fapeam. Além do envio do formulário on-line, a submissão da proposta requer a apresentação de documentação complementar a ser anexada ao SigFapeam, conforme especificado no edital.

A divulgação do resultado do enquadramento está prevista para janeiro de 2024. O resultado final e o início da contratação das propostas aprovadas serão a partir de fevereiro do mesmo ano.

Para saber mais, acesse o link a seguir: https://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0182023/