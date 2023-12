Amazonas registra redução em homicídios e latrocínios neste ano

Manaus/AM - O Amazonas registrou redução nos indicadores dos crimes contra a vida, dentre eles, os homicídios (12%) e latrocínio (30%). No período de janeiro a novembro de 2023, 73% das metas estipuladas pelos Planos Nacional e Estadual da Segurança Pública e Defesa Social foram alcançadas.

As informações foram apresentadas, nesta sexta-feira (15), durante entrevista coletiva, realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), zona sul de Manaus.

Dados consolidados pela SSP-AM também destacam reduções nos indicadores de crimes de roubos ao transporte coletivo (28%); de roubo a veículos, que apresentaram redução de (17%), o que elevou o Amazonas ao 2º lugar entre as federações na redução deste indicador; de roubos à residência (33%); de roubos em estabelecimento comercial (15%) e de furto de veículos, reduzindo (24%), entre vários outros indicadores.

Apreensões de drogas

No mesmo período, o Amazonas retirou de circulação cerca de 26 toneladas de entorpecentes, o que contribuiu para a apreensão de mais de 110 toneladas, nos últimos cinco anos. Registrou, ainda, a apreensão de 1.037 armas de diversos calibres, mais de 16 mil munições e contabilizou as prisões de 7.140 pessoas por diversos crimes, sendo em sua maioria por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Essas apreensões geraram um prejuízo de R$ 500 milhões ao crime organizado.

Operações

Dentre as principais operações, destacam-se a Choque de Ordem (Tabatinga), Distribuição (Coari), Terra Prometida (Humaitá), Impacto desencadeada no Jorge Teixeira, e Operação Natal Mais Seguro, que iniciou em 17 de novembro. Além disso, as Forças de Segurança atuam, também, nas operações Fronteira Mais Segura/Hórus e Paz, realizadas com apoio do Governo Federal.

Todo os resultados alcançados pelas Forças de Segurança são fruto do trabalho ostensivo, preventivo e investigativo associados à chegada de novos equipamentos, renovação da frota de viaturas de quatro e duas rodas, duas novas lanchas blindadas, armamentos, entre elas fuzis israelenses, e a adesão às novas tecnologias.

Base Arpão

Em 2023, as apreensões de drogas, armas e materiais de uso ilegal, realizadas pela Base Fluvial Arpão já causaram mais de R$75 milhões de danos ao crime, por meio de ações policiais na Calha do Rio Solimões, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A Operação Fronteira Mais Segura - AM/Operação Hórus – AM com suas ações em 2023, resultou um dano ao crime que ultrapassa R$570 milhões.