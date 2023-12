Amazonas reduz em 77% exploração ilegal de madeira e aumenta manejo madeireiro em 91%

Manaus/AM - O Amazonas registrou uma redução de 77% na exploração ilegal de madeira entre agosto de 2021 e julho de 2022. Segundo os dados do Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira (Simex), publicados pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam), nesta semana, do total de 50.448 hectares de floresta explorada no estado, apenas 4.303 ha ocorreram de forma não autorizada.

No ciclo de análise anterior (2020-2021), 12.879 ha de floresta haviam sido extraídos ilegalmente, o que representa 86% do total de desmatamento durante o período. O aumento da exploração madeireira legal em 91% no novo ciclo se deu, entre outros fatores, pelas revisões da resolução estadual que regula a atividade florestal no Amazonas.

Por meio do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Cemaam), em 2022, foram atualizados os critérios para elaboração dos Planos de Manejo Florestal Sustentável (PFMS) de menor e maior impacto de exploração nas florestas nativas do Amazonas. Para o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, esse resultado representa uma vitória para a sustentabilidade e para redução da exploração desenfreada no estado.

Os planos de manejo são sistemas de utilização da madeira florestal que respeitam o ciclo da natureza local, visando maximizar a produção florestal e minimizar os danos da floresta explorada. As retiradas são feitas respeitando o tempo de regeneração da fauna, ou seja, não comprometendo o meio ambiente, gerando economia sustentável.