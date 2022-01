Maioria dos internados em hospitais de Manaus são de não vacinados contra Covid-19

Manaus/AM - Manaus registrou até esta sexta-feira (14) cerca de 227 pacientes internados com Covid-19, sendo 182 em leitos clínicos (18 na rede privada e 164 na rede pública), 39 em UTI (5 na rede privada e 34 na rede pública) e 6 em sala vermelha. A situação vacinal dos pacientes internados com a Covid-19 aponta que, dos 182 pacientes internados em leitos clínicos, 106 não são vacinados, 19 tem primeira dose, 49 tem as duas doses e 8 tem dose de reforço; dos 39 pacientes em UTI, 22 não são vacinados, 2 primeira dose, 13 tem as duas doses e 2 tem dose de reforço, segundo os dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Há ainda outros 9 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 8 estão em leitos clínicos (6 na rede privada e 2 na rede pública), 1 está em UTI na rede pública. O levantamento apona, também, que há outros 47 pacientes internados em leitos clínicos com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

