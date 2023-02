"Lutou bravamente como poucos", diz família de Amazonino Mendes

Manaus/AM – A família do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, 83, confirmou o óbito e se manifestou à imprensa por meio de uma nota de pesar, divulgada na manhã deste domingo (12).

No texto, ela exalta o legado do político que dedicou sua vida ao estado e destaca que ele “lutou bravamente”, durante todo o período em que esteve internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Confira na íntegra:

“A família de Amazonino Armando Mendes comunica com pesar o seu falecimento neste domingo (12/02), em São Paulo, aos 83 anos. Foi uma vida vitoriosa dedicada com muito amor à família e ao povo do Amazonas. Amazonino deixa um legado incomparável, como homem e político. Lutou bravamente como poucos, mas agora descansa em paz!

* 16/11/1939 + 12/02/2023”.