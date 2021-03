Lancha expressa volta a operar entre Manaus e Santarém

Manaus/AM - A linha fluvial que atende Manaus para Santarém volta a ser operada pela Empresa de Navegação Erlon Rocha (Erlonav), após a retomada da atividade econômica. A lancha Anna Karoline que opera o trajeto para a cidade paraense e está atendendo seguindo as medidas de segurança indicadas pelos órgãos de saúde, com o uso de álcool gel, máscaras faciais, distanciamento social e a operação com 50% da capacidade.

Após a autorização dos Estados do Pará e do Amazonas, a embarcação adotou outras medidas como o preenchimento de questionário, documentos pessoais com comprovante de residência e deverão apresentar teste negativo, do tipo RT-PCR, para a Covid-19 com até 72h antes da viagem.

De acordo com as normas aplicadas pela empresa, os viajantes também deverão apresentar a uma declaração por escrito e assinada com a anuência para as medidas de prevenção da Covid-19, que o passageiro deverá seguir enquanto estiverem em trânsito, de forma impressa.

A viagem entre as cidades é realizada em até 15h com paradas programadas na cidade de Itacoatiara e Parintins, no Amazonas; em Óbidos e Juruti, ambas no Pará.

De acordo com o proprietário da Erlonav, Erlon Rocha, essas medidas são para evitar que o vírus e a nova cepa se disseminem e o transporte possa ser seguro para todos. “Estamos seguindo todas as medidas de segurança preconizadas pelos órgãos de saúde municipal, estadual e internacional. Com essas ações, teremos uma viagem com conforto e segurança para todos os passageiros”, diz o empresário.

A lancha Anna Karoline IV sai de Manaus para Santarém as quartas-feiras e sábados, e de Santarém para Manaus, às segundas e sextas-feiras, sempre às 5h