Keitton amplia público em última passeata e deve ter vitória tranquila

Neste domingo (5) acontece a eleição. A justiça eleitoral determinou Lei Seca a partir das 18h deste sábado com duração até as 24h só domingo de eleição.

“O povo de Coari não tem dúvidas sobre as intenções que existem nesta eleição suplementar. Nosso povo resistiu a todos os assédios e deverá escolher o trabalho. A prova está aí. A maior passeata da história. A vontade do povo tem que ser respeitada. E a vontade do povo é avançar com o 11”, disse Keitton à reportagem.

