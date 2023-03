Justiça suspende audiências do caso Dom e Bruno após problemas com internet

Manaus/AM - A Justiça Federal decidiu, nesta quarta-feira (22), suspender as audiências de instrução sobre os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, ocorridos no Vale do Javari, após problemas com a conexão de internet. A sessão de hoje estava sendo no formato virtual.

Esta é a terceira vez que a audiência é adiada devido a problemas técnicos. Os trabalhos foram retomados às 08h de hoje e durante a oitiva da segunda testemunha do dia, houve ausência de internet nos presídios, sendo necessária a suspensão.

Nesta quarta seriam ouvidos, por videoconferência, um delegado da Polícia Civil, dois delegados da Polícia Federal e um advogado da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari.

Parte das testemunhas estão sendo ouvidas presencialmente e parte de modo remoto. Os réus participam dos atos por videoconferência e serão interrogados após a oitiva de todas as testemunhas, conforme determina a lei.

Ainda conforme a Justiça, novas datas serão marcadas para a finalização das oitivas e realização dos interrogatórios.

