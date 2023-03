Caso Dom e Bruno: começa 3º dia de audiências no Amazonas

Manaus/AM - Com os primeiros dias marcados por problemas técnicos de internet e falta de energia, começou, nesta quarta-feira (22), o terceiro dia de audiência de instrução e julgamento sobre o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips.

As audiências de hoje ocorrem apenas em formato virtual e estão previstos os depoimentos de um delegado da Polícia Civil, de dois delegados da Polícia Federal e de um advogado da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja). O interrogatório dos três réus será remarcado para outra data.

Na audiência de instrução e julgamento, o objetivo é verificar se as provas testemunhais colhidas durante a fase do inquérito policial são robustas ou não para os acusados irem a júri popular.

Saiba quem são Bruno Pereira e Dom Philips, desaparecidos em Atalaia do Norte

O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram mortos em junho do ano passado na região amazônica do Vale do Javari, segunda maior terra indígena do país. Eles faziam trabalhos de proteção aos povos indígenas e eram ameaça aos garimpeiros.