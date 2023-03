Testemunhas são ouvidas no 2º dia de audiências do Caso Dom e Bruno

Os três réus, presos em penitenciárias federais, iriam prestar depoimento no primeiro dia, no entanto, estavam sem conexão para a videoconferência.

Manaus/AM - Um dia após ser suspensa por problemas de internet, quatro testemunhas devem ser ouvidas no segundo dia de audiências de instrução e julgamento sobre o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, nesta terça-feira (21), em Tabatinga.

