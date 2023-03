Agricultores temem isolamento por causa de ramal esburacado na AM-010

Manaus/AM - Agricultores assentados no Ramal ZF1, situado no Distrito Agropecuário da Suframa, entre os quilômetros 41 e 54 da rodovia AM-10, no município do Rio Preto da Eva, pedem socorro devido as péssimas condições do local que, nesse período de chuvas, teve os buracos transformados em verdadeiras crateras, ao ponto de impedir o tráfego de veículos para deslocamento e para comercializar a produção.

Assentada no local há 22 anos, a agricultura Dionísia Azevedo Araújo, afirma que os riscos para os deslocamentos são cada vez maiores porque com as chuvas, os buracos são ameaças a quem “ousa dirigir por ali”.

Infelizmente, segundo ela, há necessidade de enfrentar aquela situação porque, do contrário, eles ficarão isolados, sem mantimentos e sem poder vender os produtos. Muitas famílias assentadas já abandonaram a área, o que levou à invasão, conta a agricultora, que fala em nome dos demais assentados do local.

Dionísia, que semanalmente se dirige a Manaus para comercializar frutas como laranja, coco, tucumã, cupuaçu, pupunha, rambutan e banana na feira da Agência do Desenvolvimento Sustentável (ADS), no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, diz que nesse período de chuvas, é comum ver agricultores com os carros atolados pela via. “Muitas vezes não conseguimos sair e ficamos isolados”, lamenta.

A preocupação maior, segundo Dionísia, é se houver uma necessidade de deslocamento urgente por questão de saúde, pois isso é praticamente impossível em dias de forte chuva ou no período noturno. “Pedimos atenção das autoridades para darem uma olhada por nós, que estamos abandonados”, reclama.

“É uma luta a cada dia, os veículos ficam danificados com os buracos e isso é mais custo para nós, que já sobrevivemos do que produzimos”, explica a agricultora.

Projeto

Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) informou ao Portal do Holanda que já foi realizado um levantamento técnico em toda a extensão do ramal ZF-1 e que um projeto de pavimentação do ramal encontra-se em fase de elaboração.

Após a conclusão do projeto, o mesmo será enviado para licitação e, posteriormente, para homologação e assinatura de contrato para a realização da obra, disse a Seinfra, que não informou o prazo para que essas providências aconteçam.