INSS e Receita Federal vão realizar concursos com quase 2 mil vagas

O concurso do INSS, prevê a abertura de 1 mil vagas para técnicos e a Receita vai trabalhar com a oferta de 699 vagas para os cargos de auditor-tributário e analista tributário.

Os certames já foram autorizados pelo Ministério da Economia e publicados no Diário Oficial da União. A partir de agora, as instituições tem seis meses para divulgar os editais.

