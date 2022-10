Imagens mostram cenário de seca do Rio Solimões, em comunidade no Amazonas

Segundo informações de alguns moradores da região, a seca do Rio Solimões nunca havia chegado a este ponto, com esta sendo considerada uma das maiores vazantes dos últimos anos.

Na mesma postagem, Kauai Barbosa respondeu com a postagem de um vídeo que dá ainda mais dimensão da situação do rio naquele localidade.

Manaus/AM - Algumas comunidades do Amazonas estão sofrendo com o período de vazante dos rios na região, uma dessas é a Comunidade Porto Praia, localizada no município de Tefé, que fica na margem do Rio Solimões.

