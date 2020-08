Hospital 28 de Agosto não foi inaugurado em 28 de agosto

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, unidade da Secretaria Estadual de Saúde (Susam), completou este ano 34 anos de funcionamento. E de acordo com a assessoria de imprensa do Governo do Amazonas, a data de inauguração do Hospital foi dia 02 de janeiro de 1986.

Então porquê o nome 28 de Agosto?

O hospital foi batizado de 28 de Agosto em homenagem à data da sanção da Lei anistia para presos políticos brasileiros na época do regime militar, dentre eles, o ex-governador, Gilberto Mestrinho, falecido em 2009. A Lei de Anistia foi sancionada em 28 de agosto de 1979.