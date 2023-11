Governador do Amazonas cobra Jeff Bezos por uso do nome Amazon sem pagar nada

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima (União) vai se reunir com representantes da Amazon, empresa de tecnologia norte-americana, para discutir o uso do nome do estado na marca.

Em entrevista a jornalistas, na quarta-feira (29), Lima questionou o quanto o Amazonas ganha com o uso do nome por parte da empresa de Jeff Bezos. "A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP", disse.

A COP 28, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 6 e 18 de novembro.

O nome Amazon foi escolhido para a empresa de Bezos por começar com a primeira letra do alfabeto e como uma homenagem ao maior rio do mundo, o Amazonas.

Essa não é a primeira vez que o governador do Amazonas cobra Jeff Bezoz. Em março de 2022 houve declaração parecida de Wilson Lima durante a abertura da 12ª Reunião Anual da Força-Tarefa de Governadores pelo Clima e Florestas (GCF Task Force).

“O mundo inteiro olha para a Amazônia e só vê árvores, mas aqui embaixo vivem pessoas. E sem cuidar dessas pessoas é impossível cuidar da floresta! Hoje convidamos Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo e dono da Amazon – empresa que se apropriou do nosso nome – a conhecer de perto essa realidade e a investir no imenso potencial do povo amazonense. Esse é o nosso recado para o mundo: a verdadeira Amazônia está chamando!”, declarou o governador.