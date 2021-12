Governador do Amazonas anuncia aumento salarial para mais de 250 de bombeiros

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta sexta-feira (17), a promoção para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). O anúncio aconteceu no Quartel do Comando Geral da corporação, no bairro Petrópolis, durante a cerimônia de passagem do comando do CBMAM para o coronel Orleilson Ximenes Muniz. Ao todo, mais de 250 homens serão promovidos em 2022.

Durante a cerimônia, o governador destacou que a promoção dos bombeiros representa a valorização do profissional da corporação.

“Já autorizei as promoções de 256 oficiais e praças referentes a abril e agosto. E vou assinar antes do Natal. O Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas é referência nacional. Nenhum outro combate entende melhor de Amazônia do que nossos combatentes. Isso é parte da competência e dedicação de cada um de vocês. Vocês são orgulho para o Estado do Amazonas. São inspiração para muita gente", afirmou Wilson Lima, durante a solenidade.

O governador deve assinar a promoção de 256 bombeiros militares, que a partir de janeiro de 2022 já devem receber seus salários com o aumento referente à patente. A medida representa um investimento de R$ 5,9 milhões.

Novo Comando – O coronel Muniz, que assume o CBMAM, possui o Curso de Formação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro do ano 1996; diplomado pela Escola Superior de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) no ano de 2006; e concluiu o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais na Academia Bombeiro Militar de Goiás em 2011.

Concurso – O Corpo de Bombeiros está com inscrições abertas para o concurso público da corporação, até as 16h, do dia 4 de janeiro de 2022 (horário local). O edital foi lançado dia 3 de dezembro.