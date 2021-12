UEA oferta mais de 60 vagas em quatro cursos de Mestrado; confira

Manaus/AM - Possibilitar e incentivar a qualificação profissional da comunidade amazonense é uma das missões da Universidade do Estado do Amazonas, que, nesta sexta-feira (17), lança quatro editais de seleção com 68 vagas para cursos de Mestrado. Os processos seletivos são para os Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC/UEA), Direito Ambiental (PPGDA/UEA) e para os cursos de Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAUDE/UEA) e em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROFÁGUA/UEA).

Para informações sobre cada curso, acesse os editais no link https://www1.uea.edu.br/home.php?dest=noticia¬Id=69067

Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Dispondo de 24 vagas, o PROFAGUA/UEA abre o período de inscrições neste sábado (18) e encerra no dia 19 de janeiro de 2022. A inscrição deverá ser feita, de forma on-line, na página principal do programa. A documentação necessária e o link da website do PROFAGUA podem ser conferidos no edital.

O curso é presencial e utiliza tecnologias de informação e comunicação aplicadas por meio de Educação a Distância (EaD) e Ensino Remoto Emergencial (ERE). Visa ainda proporcionar uma formação que aprimore as competências pessoais e profissionais dos profissionais e pesquisadores da área de recursos hídricos. O intuito é qualificá-los para lidarem com os problemas associados às questões mais complexas da gestão e regulação das águas no país.

Saúde Coletiva

As inscrições para o PPGSC/UEA já estão abertas e seguem até o dia 7 de janeiro de 2022. Para se inscrever, o candidato deve enviar a documentação exigida no edital para o e-mail [email protected] O programa se propõe a promover um conjunto de atividades que possibilitem a formação de egressos para atuarem como professores e pesquisadores no campo da Saúde Coletiva.

O curso conta com 16 vagas distribuídas em três linhas de pesquisa: Distribuição e determinação dos agravos em saúde na região amazônica (Epidemiologia); Política, Planejamento e Gestão em Saúde; e Diversidade sociocultural das práticas e direitos na saúde na região amazônica: atores, contextos institucionais e relações com os saberes (Ciências humanas e sociais em saúde).

Saúde da Família

O PROFSAUDE/UEA também já iniciou o período de inscrições, que encerra no dia 14 de fevereiro de 2022. Para se inscrever, o candidato precisa preencher o formulário de inscrição disponível no edital do curso e enviá-lo junto com a documentação exigida, via Correios. Além disso, é necessário que o candidato seja portador de diploma de curso superior em Medicina, Enfermagem ou Odontologia.

Oferecido na modalidade EaD, o programa conta com oito vagas e uma estratégia de formação cujo foco é atender à expansão da graduação e da pós-graduação no país e à educação permanente de profissionais de saúde. A base de ensino será base na consolidação de conhecimentos relacionados à Atenção Primária em Saúde (APS), à Gestão em Saúde e à Educação.

Direito Ambiental

O período de inscrição do PPGDA/UEA estará aberto do dia 7 de fevereiro de 2022 ao dia 7 de março de 2022, exclusivamente para bacharéis em Direito com colação de grau comprovada. Para efetivar a inscrição, o candidato deverão enviar para o e-mail [email protected] um arquivo disponível no edital, digitalizado em PDF e acompanhado dos documentos requeridos.

Nesta chamada, serão disponibilizadas 20 vagas para linhas de pesquisas como "Conservação dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável" e "Direitos da Sócio e Biodiversidade". As etapas de seleção serão realizadas na modalidade presencial, na Avenida Presidente Castelo Branco, 504, Bairro da Cachoeirinha. As datas e horários das etapas estão previstos no cronograma do edital.