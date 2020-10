Galpão do Boi Caprichoso é atingido por incêndio no Amazonas

Manaus/AM - Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão do Boi Caprichoso no início da madrugada desta quarta-feira (20), em Parintins, no interior do Amazonas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e teve trabalho para conseguir controlar as chamas que devastou parte da estrutura. A grande preocupação era que as chamas chegassem as alegorias e se propagassem com rapidez, mas isso foi evitado a tempo.

As causas do fogo ainda não foram descobertas, mas um laudo deve ser produzido para saber o incêndio foi ou não criminoso.