Casa fica totalmente destruída após incêndio no Amazonas

Manaus/ AM - Um incêndio destruiu uma casa de madeira, nesta terça-feira (20), no Centro do município de Manacapuru, interior do Amazonas. Uma outra casa foi atingida parcialmente pelo fogo.

Segundo informações, pelo menos, três pessoas, sendo duas crianças, estavam na casa e conseguiram sair sem ferimentos. Os moradores da área conseguiram conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros, que apagou o incêndio e fez o rescaldo do local. Cerca de 6 mil litros de água foram utilizados para combater o incêndio.

A suspeita é que uma das crianças pode ter colocado fogo no colchão após brincar com um isqueiro.