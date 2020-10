Boi Caprichoso pede investigação sobre incêndio em galpão no Amazonas

A agremiação do Boi Caprichoso vai usar uma retroescavadeira para procurar possíveis focos de incêndio debaixo dos destroços do galpão, que foi parcialmente destruído pelo fogo na madrugada dessa quarta-feira (21).

A presidência do clube também avisou que vai registrar um boletim de ocorrência para apurar o que teria causado a tragédia. Ela não descarta que as chamas possam ter sido provocadas de forma criminosa. Por meio de nota, representantes do boi agradeceram o Corpo de Bombeiros e detalharam a situação:

"O Boi Caprichoso informa que o fogo na parte externa do galpão de alegorias foi controlado. O presidente Jender Lobato conversou com o sargento do Corpo de Bombeiros, Geandro Oliveira, que comandou a operação, o qual assegurou que as chamas foram contidas.

Jender Lobato agradece ao trabalho da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, e aos policiais militares que deram suporte ao trabalho dos bombeiros, os quais evitaram que as chamas chegassem nas alegorias e no Galpão Central.

O diretor administrativo, Diego Mascarenhas, informa que uma retroescavadeira será levada ao local ainda nesta quarta-feira (21), para remover os materiais e identificar possíveis focos de fogo debaixo do entulho.

Segundo a unidade do Corpo de Bombeiros, ainda não é possível identificar a causa do incêndio. O presidente Jender Lobato vai registrar boletim de ocorrência para que o caso seja investigado".