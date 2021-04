FVS nega perda de vacinas contra covid por prazo de validade no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou que não houve perda de vacinas contra a Covid-19 por vencimento do prazo de validade. “Nenhuma dose foi perdida”, disse o diretor-presidente do órgão, Cristiano Fernandes da Costa.

Todas as doses com vencimento previsto para o dia 14 de abril foram utilizadas. No município de São Gabriel da Cachoeira, onde havia 360 doses com prazo de validade nessa data, a FVS-AM intensificou os trabalhos.

Apoio intensificado

Além do apoio técnico, monitoramento e orientação da FVS-AM, o Governo do Estado tem trabalhado em outras frentes para que a imunização contra a Covid-19 avance cada vez mais no Amazonas. Por meio da Casa Militar, tem apoiado a logística para a entrega dos imunizantes às prefeituras, responsáveis pela aplicação das doses.

O Estado, por meio da FVS, também reforçou o apoio logístico aos municípios com a doação de 20 embarcações de pequeno porte e 25 motocicletas. Trinta e sete municípios receberam os veículos, que podem ser utilizados para campanha de vacinação.

Além disso, a FVS-AM, por meio do Programa Estadual de Imunização, fez a aquisição e repassou seringas, agulhas e caixas de transporte aos municípios.