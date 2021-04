Promotoria recomenda substituição imediata de agentes de saúde no AM

Manaus/AM - A Promotoria de Itamarati, no Amazonas, recomendou que a Prefeitura do município substituía imediatamente os agentes comunitários de saúde contratados de forma precária, por outros selecionados mediante processo seletivo, ainda que simplificado. Contrariando o que disse a administração municipal, o Promotor informou que a realização de um PSS não está vedada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.