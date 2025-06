Furacão Azul: Marcela Marialva surge de onça em chamas dá show na arena

Conhecida carinhosamente como "Furacão Azul", Marcela defendeu o estandarte do Caprichoso com uma performance vibrante, combinando muita dança, técnicas difíceis, e transbordando simpatia e amor pelo seu pavilhão.

A alegoria, que representava uma imponente onça em chamas, foi um show à parte, com sua composição que incluía coreografias indígenas perfeitas, inovadores efeitos visuais e um impressionante sistema de suspensão do módulo, elevando a grandiosidade da apresentação.

A primeira noite do 58º Festival Folclórico de Parintins foi marcada por um momento de tirar o fôlego quando a porta-estandarte Marcela Marialva, o item 5 do Boi Caprichoso, emergiu espetacularmente da fantástica e gigantesca alegoria "Mothokari".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.