Fiscalização fecha festas clandestinas com mais de 7 mil pessoas em Manaus

Em Manaus, duas festas, sendo um baile funk e uma festa forró, que reuniam cerca de sete mil pessoas foram fechados, na noite deste domingo (20), pelas equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF). Os eventos foram localizados pelas equipes através de denúncia e estavam ocorrendo na Associação dos Servidores do Incra (Assincra), no bairro Aleixo, zona centro-sul, e no Clube dos Empregados da Petrobras, no bairro Distrito Industrial, zona leste da cidade.

O forró, que estava sendo realizado no Clube da Petrobras, tinha cerca de quatro mil pessoas, e acontecia desde a tarde deste domingo, conforme fotografias recebidas pelas equipes de fiscalização. No clube da Assincra, a festa era um baile funk, com cerca de três mil pessoas. Ambos os eventos foram fechados por aglomeração e não apresentaram, no momento da fiscalização, a licença sanitária.

Os realizadores do evento foram identificados pelas equipes da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e da Visa Manaus para apresentar esclarecimentos.

Entre a sexta-feira e o sábado, a CIF vistoriou 42 estabelecimentos para verificar aglomerações e as medidas de prevenção à Covid-19.

A CIF é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e está vistoriando bares, estabelecimentos e eventos para verificar aglomerações e o cumprimento das medidas de prevenção ao Covid-19 decretadas pelo Governo do Amazonas. Equipes do Governo do Estado e da Prefeitura atuam, com apoio de efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).