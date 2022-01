Fiocruz e Alfredo da Matta vão participar do primeiro inquérito de hanseníase do Brasil

Conhecer a magnitude das incapacidades físicas de pacientes curados de hanseníase, pós-alta médica, e aperfeiçoar diagnóstico e tratamento na rede pública visando a eliminação da doença, é o objetivo de um estudo inédito a ser feito no Amazonas pelo Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD – Fiocruz Amazônia) e a Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham), referência no tratamento da doença.

A hanseníase, conhecida no passado como lepra, é uma doença incapacitante e que pode trazer danos ao paciente mesmo após a alta médica depois de curado.

Em 2020, na Fuham, foram notificados 122 casos de hanseníase em Manaus e 310 em todo o Amazonas. O Brasil ocupa a segunda posição no ranking da doença no mundo, perdendo apenas para a Índia, com uma estimativa de 30 mil novos casos por ano.

O estudo vai abranger mais de 200 municípios mapeados pelo Projeto Inquérito da Hanseníase no Brasil (Inqhans) e a parceria entre a Fiocruz Amazônia e Fuham, viabilizada pelo Ministério da Saúde, permitirá, pela primeira vez a identificação de incapacidades físicas ocasionadas pela hanseníase.

Com início previsto para começar em março, o estudo permitirá a criação de um banco de dados nacional sobre as incapacidades físicas pós-cura da hanseníase.

Hoje, esse é um número desconhecido no Brasil, pois quando paciente sai de alta, sai dos registros. “Com o tempo, a incapacidade motivada pela doença pode aumentar no pós-cura e é preciso termos políticas públicas para combater esse problema e ajudar as pessoas incapacitadas”, afirma a diretora de Ensino e Pesquisa da Fuham, Valderiza Lourenço Pedrosa, coordenadora nacional do trabalho.

Segundo ela, o estudo visa também a implementação de políticas de cuidados voltados para prevenção, reabilitação e cirurgias, evitando piora e melhorando a qualidade de vida desses pacientes.

Realidade

“A hanseníase é uma doença que ainda ocorre em diversos recortes geográficos brasileiros e esse estudo trará à tona uma realidade até então desconhecida do nosso sistema de saúde”, explica a coordenadora.

Além do Inqhans, o projeto Ação para Eliminação da Hanseníase (Apeli), também vai integrar o trabalho, com a finalidade de aperfeiçoar as ações de diagnóstico e tratamento da hanseníase, objetivando atingir a eliminação total da doença.

A diretora do ILMD/Fiocruz Amazônia, a médica sanitarista Adele Benzaken, ressalta que as ações são de suma importância para uma maior visibilidade ao problema. “Estamos agora no Janeiro Roxo que foi instituído como o mês de sensibilização contra a hanseníase, apoiando projetos que farão frente à atual situação da doença, que enfrenta o agravante de nos últimos dois anos, ter tido os índices de detecção reduzidos à metade em função da pandemia de Covid-19”, observa.

Indicadores

De acordo com o Boletim Epidemiológico 2020, da Fuham, foram notificados 122 casos de hanseníase em Manaus, dos quais 85, o equivalente a 69,7%, foram casos novos, 23 (18,8%) recidivas, 11 (9%) outros reingressos e 3 (2,4%) transferências. Os 85 casos novos detectados em 2020 pela Fuham correspondem a 35,7% dos casos notificados em todo o Estado e 85% dos casos notificados em Manaus. Em todo o estado do Amazonas, o número de registros foi de 310 casos.

O quadro, de acordo com o boletim, aponta a necessidade de implementação cada vez mais efetiva do processo de descentralização das atividades no estado. Em relação a gênero, o predomínio de caso é em homens.

O boletim também revela que a detecção de casos em menores de 15 anos é um dos indicadores utilizados para medir a transmissibilidade recente da doença. Em 2020, foram detectados sete casos (8,2%) nessa categoria. No Brasil, foram 17.979 casos.