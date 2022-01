Prefeitura de Manaus publica resultado preliminar do PSS da Semed

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado (PSS), com total de 400 vagas para professores, nessa segunda-feira (17). Foram destinadas 300 vagas, visando à contratação de professor substituto para o 1º ao 5º ano do ensino fundamental e 100 para pedagogo nas unidades de ensino localizadas nas zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Leste I, Leste II e rural (rodoviária e ribeirinha).



A partir da data de publicação dos resultados, os candidatos terão o prazo de dois dias para recurso (terça e quarta, 18/1 e 19/1), por meio do link: http://servicossemed.manaus.am.gov.br/psssemed, acessando a opção “interposição de recursos”. Após esse período, a comissão do PSS vai apreciar os recursos interpostos pelos candidatos que se sentiram prejudicados. O resultado dos recursos será publicado junto com a homologação do Processo Seletivo. As convocações serão de acordo com a necessidade da secretaria. O Processo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.



