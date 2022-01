Morre ex-prefeito de Manaus Manoel Ribeiro

Manaus/AM - Aos 76 anos, morreu na manhã desta terça-feira (18) em Manaus, o ex-prefeito e ex-diretor do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Manoel Henrique Ribeiro, que estava internado com problemas cardíacos no Hospital Francisca Mendes, zona Norte de Manaus. Vice-governador na gestão de Gilberto Mestrinho em 1982, foi o primeiro prefeito eleito desde 1965, quando venceu as eleições com mais de 53% dos votos e governou Manaus de 1985 até 1988, ano em que foi afastado por seis meses pelo então governador Amazonino Mendes, sendo substituído pelo interventor Alfredo Pereira do Nascimento. Reassumiu por apenas um mês sua posição em dezembro e foi sucedido em eleição por Arthur Neto.

Ficou conhecido por ter construído na sua administração o polêmico Edifício Garagem, no Centro de Manaus e por obras de embelezamento de Manaus, ficando conhecido como “Manuel pracinha”.



Em janeiro de 2010, assumiu a presidência do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) de Manaus, nomeado pelo prefeito Amazonino Mendes.

Your browser does not support the video tag.

