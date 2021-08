Fiocruz busca variantes do novo coronavírus na fronteira do Amazonas

Recentemente, no mês de julho, o estado peruano de Loreto emitiu alerta de risco com o aumento de novos casos da doença na região. Segundo o Governo do Peru, 87% das pessoas que testaram positivo para a doença foram infectadas pela variante gama.

Tabatinga foi escolhida pelos pesquisadores da Fiocruz pelo grande fluxo de pessoas que atravessam as fronteiras com os países vizinhos.

O material que der positivo vai ser enviado ao laboratório da Fundação Oswaldo Cruz em Manaus, onde será feito o sequenciamento genético do coronavírus para descobrir quais são as variantes que estão circulando na região da tríplice fronteira.

A pesquisa é realizada no porto da cidade. No local, são oferecidos testes rápidos de antígeno, exames de PCR e coleta de sorologia para diagnóstico de Covid-19.

Manaus/AM - Equipes da Fiocruz Amazônia estão realizando uma pesquisa para identificar possíveis infectados com variantes da covid em Tabatinga, na região de fronteira com Peru e Colômbia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.