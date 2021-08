Detran diz que 195 pessoas morreram em acidentes de trânsito até julho no Amazonas

Manaus/AM - Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-AM), divulgados nesta quinta-feira (12), mostram que até julho deste ano, foram registrados 195 acidentes com mortos no estado.

De acordo com o levantamento, Manaus concentra 72% dos casos de acidentes com mortes no trânsito do estado, com 141 mortes, contra 54 óbitos registrados em cidades do interior.

O mês de maio foi o que concentrou o maior número de casos, com 28 mortes no trânsito de Manaus e 12 no interior, totalizando 40 óbitos.

Já em relação aos acidentes com danos materiais, os dados parciais do Detran mostram que até o mês de julho foram 473 em todo o Amazonas. Desses, 400 aconteceram na capital e 73 no interior, sendo julho o mês com maior número de ocorrências, 383 acidentes.

Já no primeiro semestre do ano, foram apenas 59 acidentes com dados materiais na capital, enquanto o interior teve 25.