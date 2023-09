Festival de Teatro da Amazônia abre inscrições para oficinas

Manaus/AM - O 17º Festival de Teatro da Amazônia (FTA) está com inscrições abertas para ações formativas e concurso de dramaturgia que estão na programação deste ano, a ser realizado de 7 a 15 de outubro. Os editais de seleção, parte da mostra não competitiva Ednelza Sahdo, estão disponíveis no link https://linktr.ee/FETAM.

O FTA é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, via Ministério da Cultura, apresentado pela Nubank e organizado pela Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), com apoio da Weg e do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

As oficinas e as mostras competitivas, reforça o secretário, vão ao encontro da proposta formativa e de geração de oportunidades no segmento. “A iniciativa permite que grupos amazonenses de teatro, profissionais e amadores, se encontrem em um intercâmbio exclusivo, que dialoga com as artes e a cultura da região Norte”, disse.

Ações formativas

As oficinas devem ter carga horária total de oito horas, distribuídas em até três dias, no Centro Cultural Barravento (rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14). O cachê é de R$ 2 mil, por ação formativa.

Podem se inscrever artistas e grupos que desenvolvam atividades e pesquisa em todo Brasil. As propostas devem ser de temática relevante e que tenha ligação com a pesquisa artística desenvolvida pelo artista, grupo ou companhia.

Para a inscrição, é necessário apresentar o título da oficina, descrição da atividade e metodologia, breve currículo, público-alvo, quantidade de pessoas adequada para melhor aproveitamento do conteúdo, necessidades técnicas e foto para divulgação.

O prazo para inscrições segue até segunda-feira (25) e o resultado vai ser divulgado no site da Federação de Teatro do Amazonas (www.fetam.com.br), no dia 29 de setembro.

Concurso

O concurso de dramaturgia visa estimular a escrita, valorizar os aspectos criativos e a ruptura do gênero, a partir da produção de textos para teatro, para destacar a arte cênica do Amazonas. Podem se inscrever, até 30 de setembro, artistas amazonenses que desenvolvam atividades e pesquisa em dramaturgia no estado.

As propostas de dramaturgias são de tema livre e devem contar com título do texto, pseudônimo e a dramaturgia em formato PDF.

Os cinco textos selecionados vão compor a coletânea “Amazonas Dramaturgia", que vai ser publicada em formato digital e físico, respeitando as exigências de direitos autorais. Os livros vão ser disponibilizados no site da Fetam por tempo indeterminado enquanto as cópias físicas na sede da federação.