Estátuas são furtadas do Palácio Rio Branco no Centro de Manaus

Manaus/AM - Duas estátuas do Palácio Rio Branco, no Centro de Manaus, foram furtadas e uma delas foi recuperada, na madrugada desta quinta-feira (28). A informação foi confirmada pela Secretaria de Cultura do Amazonas (SEC).

No entanto, a pasta não informou o dia do furto, as circunstâncias do crime e nem sobre o suspeito. A SEC também não deu detalhes sobre como a estátua foi recuperada.

"A SEC reforça a preocupação com a salvaguarda da história do Amazonas, mantendo a integridade e conservação dos patrimônios públicos do estado", diz trecho do comunicado.