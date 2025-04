Manaus lança edital para apoio aos Festivais Folclóricos dos Bairros

Os interessados podem acessar o edital completo no site da ManausCult, onde estão disponíveis os critérios de participação e instruções para inscrição. A gestão municipal destaca a importância de transparência e acessibilidade no processo, buscando democratizar o apoio a essas celebrações fundamentais para a cultura manauara.

De acordo com o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, o edital foi desenhado para facilitar o acesso dos organizadores e valorizar a cultura popular. O apoio será dividido em três categorias, contemplando eventos de diferentes portes com até seis diárias de estrutura, dependendo da demanda. A ação reafirma o compromisso da prefeitura com a preservação das manifestações culturais e o fortalecimento da economia local.

