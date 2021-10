Estagiários aprovados em processo seletivo iniciam atividades no TCE-AM

Manaus/AM - Os 195 estudantes aprovados no processo seletivo de estagiários do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foram integrados à Corte de Contas nesta quarta-feira (27), em solenidade realizada na sede do TCE-AM. Inicialmente, 100 serão convocados para dar início às atividades na Corte de Contas.

“Vocês estarão trabalhando num lugar, e digo isso sem medo de errar, que busca excelência constante em seus serviços. Nesta Corte de Contas vocês muito aprenderão. Dediquem-se, portanto, deem o melhor de si”, destacou o presidente do Tribunal, conselheiro Mario de Mello.

O primeiro dia serviu para integração institucional, onde os novos estagiários puderam conhecer o funcionamento geral do Tribunal. A partir da próxima quarta-feira (3), eles serão convocados conforme a melhor adequação setorial de cada área de estudo.

A coordenadora-geral da Escola de Contas Públicas, organizadora do processo seletivo, conselheira Yara Lins dos Santos, e o corregedor-geral, conselheiro Júlio Pinheiro, estiveram presentes no evento.

Os nossos estagiários são parte fundamental do funcionamento do TCE. Após um árduo trabalho para que o processo seletivo fosse realizado de forma célere, conseguimos em um bom prazo divulgar os resultados e fazer, agora, as convocações. Tenho certeza que todos serão bem recebidos e que desempenharão as suas atividades da melhor forma possível”, disse a conselheira Yara Lins dos Santos.

Período de estágio

Os novos estagiários irão integrar o quadro de colaboradores da Corte de Contas pelo período de 12 meses, contando a partir da assinatura do contrato junto ao Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), com possibilidade de renovação do contrato por iguais 12 meses.

Ao todo, 44 setores do Tribunal receberão os estagiários, entre eles gabinetes de conselheiros, de procuradores, além de secretarias, diretorias, departamentos e divisões. A remuneração será uma bolsa auxílio de R$1 mil, além de R$167,20 de auxílio transporte.