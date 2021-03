Escolas particulares devem retornar aulas híbridas este mês no Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Amazonas autorizou o funcionamento de creches e escolas de ensino infantil, da rede privada, no novo decreto publicado neste sábado (6) e o Sinepe-AM tem a expectativa que no próximo dia 15 de março haja uma flexibilização permitindo o retorno das aulas de forma híbrida nas escolas particulares de nível fundamental, médio. Além do ensino superior.

Segundo o sindicato, há um plano com protocolos para garantir um retorno híbrido com segurança com limitação da capacidade por sala de aula, disponibilização de álcool gel e evitar contato entre os alunos.

Até o momento, as escolas particulares estão mantendo o ensino apenas de forma remota.