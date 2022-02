Equipes de saúde são treinadas para intensificar vacinação contra Covid no interior do Amazonas

Manaus/AM - As equipes de saúde são treinadas nesta segunda e terça-feira (01) para dar suporte às ações de enfrentamento à Covid-19 em 35 municípios que apresentam cobertura vacinal baixa contra a infecção. As visitas técnicas ocorrem a partir da segunda semana do mês de fevereiro.

Durante o mês de fevereiro, 45 profissionais de saúde da FVS-RCP e da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) vão visitar os primeiros 15 municípios da estratégia. “As equipes vão analisar a situação de cada um desses municípios prioritários, que apresentam aumento no registro de casos de Covid-19 e cobertura vacinal de até 50%”, destaca o diretor técnico da FVS-RCP, Daniel Barros.

A partir do diagnóstico com os desafios identificados, as equipes de saúde vão realizar intervenções buscando solucionar os problemas. “Há municípios que apresentam baixo quantitativo de doses de vacina aplicadas, mas, em alguns deles, pode ser devido ao atraso na inserção de fichas nos sistemas do Ministério da Saúde”, acrescentou o diretor técnico da FVS-RCP.

Visitas – Em fevereiro, as equipes compostas pela FVS-RCP e SES-AM vão visitar, de 7 a 16 de fevereiro, os municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Coari, São Paulo de Olivença, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Atalaia do Norte, Ipixuna e Guajará. Uma segunda equipe técnica segue, de 20 a 25 de fevereiro, até Codajás, Barcelos, Pauini, Novo Airão, Lábrea, Anamã e Boca do Acre.

Em março, serão visitados os municípios de Alvarães, Anori, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Envira, Humaitá, Iranduba, Itamarati, Japurá, Beruri, Manacapuru, Manaquiri, Maraã, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Uarini.