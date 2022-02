Escola de futebol da Ufam está com inscrições abertas; confira

Manaus/AM - O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Amazonense da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas (PADFA/Feff/Ufam) está com inscrições abertas para a prática de futebol para os públicos infantil, adolescente e adulto.

Os interessados devem acessar o link para efetuarem as inscrições: https://forms.gle/DbSN2JuBKCMHLxxU9

De acordo como o coordenador, professor João Cláudio Machado, o programa está vinculado à Feff institucionalizado e financiado pelo Programa Academia & Futebol, da Secretaria Nacional de Futebol e Direitos do Torcedor (SNFDT), cujo objetivo é promover o desenvolvimento do Futebol no estado do Amazonas.

Dentre os critérios estabelecidos, o candidato deverá ter no mínimo 8 anos de idade e, de acordo com o docente, seriam 30 por turma, mas, por conta do surto da pandemia Covid-19, esse número foi reduzido pela metade. Outro dado importante, segundo o coordenador, as atividades estão previstas para começarem no mês de março com turmas pela manhã (segunda-terça-quinta/das 8h às 9h30) e à tarde (segunda-terça-quinta/das 16h às 17h30, quinta-sexta/das 15h às 16h15 e, quinta-sexta/das 16h15 às 17h30). O cronograma pode sofrer alterações em função do contexto epidemiológico, disse o coordenador.

João Cláudio Machado disse ainda que as aulas acontecerão ao ar livre e com turmas reduzidas que deverão seguir todos os protocolos de Biossegurança da Ufam e das demais instituições que regulam a prática do futebol.