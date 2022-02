Inscrições para o concurso público da SSP-AM são reabertas

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa que reabriu o prazo de inscrição para o concurso público da pasta, que inicia às 8h, desta terça-feira (1°/02), e seguirá até as 16h (horário Manaus), de sexta-feira (04). A medida vale para todos os cargos.

As inscrições continuam sendo feitas através do endereço eletrônico http://conhecimento.fgv.br/concursos/sspam21. Além disso, serão disponibilizados postos de inscrição presencial na sede da SSP-AM, localizada na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, em horário comercial das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição não seja efetuado até as 20h, do dia 4 de fevereiro de 2022 (horário de Manaus). Os candidatos poderão solicitar atendimento especial até as 16h de sexta-feira (04).

O interessado que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, no formulário de solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários para cada fase do concurso e, ainda, enviar laudo médico (imagem do documento original, da cópia autenticada em cartório ou da cópia simples) que justifique o atendimento especial solicitado.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 82,90, para concorrer às vagas de Técnico de Nível Superior. Para as vagas de Assistente Operacional a taxa de inscrição é de R$ 40,50. As inscrições só poderão ser feitas através do endereço eletrônico.

Vagas - Ao todo, o edital traz as vagas divididas em duas categorias: são 10 vagas para Técnico de Nível Superior e 140 vagas para Assistente Operacional (nível médio). Os inscritos irão passar por um processo de avaliação intelectual, psicológica e social.

De acordo com as informações que constam no edital, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos completos para concorrer a uma das vagas.