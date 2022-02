Mais de 35 mil postos de trabalho formais foram criados no Amazonas em 2021, diz MTP

Manaus/AM- O Estado do Amazonas encerrou o ano de 2021 com a geração de 35.141 novos postos de trabalho, dos quais 32.712 foram em Manaus, informou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência (MPT), nesta segunda-feira (31).

Em todo o país, a capital Manaus foi a oitava em geração de empregos.

O setor de Serviços foi o que mais admitiu, com um saldo de 12.343 contratações. No total, foram registradas 197.723 admissões e 165.011 desligamentos na capital, ao longo do ano.

No Brasil, segundo o MPT, foram gerados 2,7 milhões de postos de trabalho.

O saldo de empregos na capital representa praticamente o triplo do número contabilizado em 2020, quando foram registradas a criação de 8.934 postos de trabalho com carteira assinada.

O setor de Serviços foi o que mais admitiu, com um saldo de 12.343 contratações, seguido pelo da Indústria e comércio com 8.990 e 8.153 novos postos positivos, respectivamente.

O setor que menos contratou foi o da Agropecuária, com um saldo de apenas 26 novos postos.