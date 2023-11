Encerram amanhã as inscrições para estágio na Defensoria no Amazonas

É exigido que o candidato seja bacharel em Direito ou esteja matriculado no último ano da faculdade (9º ou 10º período), contanto que no ato da admissão, já esteja graduado.

Para participar da seleção, o candidato deve encaminhar a documentação completa, como fotos do RG, CPF, diploma (ou declaração de conclusão de curso) e currículo, bem como a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme o anexo II do edital, para o e-mail [email protected] .

Manaus/AM - Encerram amanhã (21), as inscrições para três processos seletivos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), visando o preenchimento de vagas de estágio e residência jurídica nos municípios de Manaquiri e Eirunepé.

